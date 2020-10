Tragedia al Rally del Sosio, muore il navigatore Totò Coniglio dopo tragico incidente

Incidente mortale, questa mattina, fra Caltabellotta e Chiusa Sclafani, durante il Rally Valle del Sosio. La vittima e’ il navigatore Toto’ Coniglio, 54 anni, che si trovava a bordo di una Renault Clio Williams al fianco del pilota Vito Parisi. La tragedia si e’ verificata poco dopo l’inizio della prova speciale “Caltabellotta 1”, sulla strada provinciale 37, in contrada Favara-Burgio, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio il pilota, rimasto illeso, avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo prima contro un palo e poi contro un albero. Sul posto, oltre ai tecnici di gara e i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sciacca e quelli di Caltabellotta. La direzione di gara ha convocato una conferenza stampa.

Nell’incidente nella gara di Rally Valle del Sosio e’ morto Salvatore Coniglio, 54 anni, carabiniere in pensione di San Cipirello. Era a bordo di una Renault Clio Williams al fianco del pilota Vito Parisi. L’esperto copilota dell’equipaggio numero 32 era nato a Palermo ma viveva a San Cipirello. L’incidente e’ avvenuto sulla strada provinciale 37, in contrada Favara-Burgio. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri il pilota, rimasto illeso, avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo prima contro un palo e poi contro un albero. Sono intervenuti oltre ai tecnici di gara e i sanitari del 118, sono intervenuti i militari della compagnia di Sciacca. La gara e’ stata sospesa in segno di lutto. Gli iscritti alla gara giunta alla 13 esima edizione erano 97 equipaggi.