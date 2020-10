Sicilia, Musumeci nominato Commissario per l’emergenza sanitaria

“Stiamo lavorando sul territorio per isolare sul nascere il contagio o non avremo bisogno di un eccessivo numero di posti letto. Abbiamo 30 persone in terapia intensiva, non siamo in emergenza, ma lavoriamo per prepararci al peggio e al Covid hotel per alleggerire gli ospedali”. Lo ha detto il governatore Nello Musumeci, nominato dalla presidenza del Consiglio dei ministri commissario per l’emergenza sanitaria in Sicilia. Lo ha confermato lo stesso presidente della Regione a margine dei lavori su ‘La sanità post Covid-19′ a Catania. “Abbiamo acquistato due milioni di tamponi rapidi – ha aggiunto- perché vogliamo subito individuare il positivo, stiamo andando nelle scuole con i test salivari per evitare ai bambini il fastidio dei tamponi. E’ tutto quello che è utile in una fase di costante tensione e attenzione”.