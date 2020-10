Sicilia, firmato il Contratto di Convenzione per l’assistenza tecnica ai fondi di Sviluppo e Coesione 2014/2020

L’Assessorato dell’Economia ha stipulato oggi il contratto di servizio con la Società SAS SCpA, avente per oggetto Ie attività di assistenza legate al supporto ed alla collaborazione nell’attività di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi strategici previsti nel Patto per lo Sviluppo della Regione a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

La Servizi Ausiliari Sicilia, Società in-house della Regione Siciliana, fornirà all’Assessorato dell’Economia – Ragioneria Generale, un supporto continuativo per rispondere al fabbisogno di risorse e competenze nell’utilizzo dei fondi comunitari. La Società fornirà attraverso i propri funzionari, in particolare quelli provenienti da organismi che già svolgevano tali mansioni, assistenza tecnica e supporto a diverse attività, connesse con il Patto per il Sud, occupandosi delle attività di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo delle risorse del FSC 2014/2020.

Trovano applicazione in tal modo le previsioni della L.R. n.1 del 2020 che hanno consentito alla SAS di svolgere le attività di assistenza tecnica per l’Amministrazione regionale che finora si è dovuta svolgere all’esterno.

Sul piano tecnico le risorse fornite dalla SAS forniranno supporto giuridico-amministrativo in ordine a procedimenti amministrativi, appalti, contratti e bandi di gara ivi incluse le attività di rendicontazione e certificazione della spesa oltre che ogni attività di facilitazione nell’impiego dei fondi comunitari in questione.