Sagan vince la tappa 10 del Giro d’Italia, Almeida ancora in Maglia Rosa

eter Sagan (Bora – Hansgrohe) ha vinto per distacco la decima tappa del 103^ Giro d’Italia, la Lanciano – Tortoreto di 177 km.



Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e la Maglia Rosa João Almeida (Deceuninck – Quick – Step), che rafforza il primato nella generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) – 177 km in 4h01’56”, media 43.896 km/h

2 – Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a 19”

3 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) a 23”



CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step)

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 34”

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 43”

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Il vincitore di tappa Peter Sagan, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Ho vinto con il mio stile, facendo spettacolo! Siamo stati tutto il giorno in fuga. Avevo una buona gamba, dopo essere rimasto da solo in salita ho cercato di prestare attenzione nel tratto in discesa e poi sono andato a tutta nei chilometri finali. Sono veramente contento di questo successo, finalmente ho trovato la vittoria dopo tanto tempo!”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Anche oggi un lavoro perfetto da parte della squadra. Nel finale ci ho provato e ho guadagnato qualche secondo con l’abbuono sul traguardo. Complessivamente una buona giornata”.