Rottura nell’acquedotto Blufi: ecco la situazione e le previsioni per il ripristino dell’erogazione idrica.

Siciliacque, tramite nota, ha comunicato che dalle ore 11:00 di oggi 13 ottobre si è interrotta l’erogazione idrica presso i comuni di Barrafranca, Mazzarino e Riesi e le utenze di Asi di Butera, Tenutella, Desusino, Manfria, Falconara e Serenusa a causa della rottura improvvisa dell’adduttore principale dell’acquedotto Blufi in c.da Marcato Bianco in territorio di Barrafranca.

Si prevede di ripristinare le normali forniture per i Comuni di Barrafranca, Mazzarino, e Riesi: entro le ore 12:00 del 15/10/2020;

Per le utenze ASI di Butera, Tenutella, Desusino, Manfria, Falconara e Serenusa: entro le ore 20:00 del 15/10/20.

Per quanto riguarda il comune di Gela si comunica che ci sarà esclusivamente una riduzione di 10 l/s nell’alimentazione dei serbatoi Capo Soprano/Montelungo dalle ore 16:00 del 13 alle ore 15:00 del 16, mentre rimarrà regolare quella al serbatoio Spinasanta.