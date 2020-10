Riesi. Ancora un caso di positività al Covid.

RIESI. Il sindaco Giuseppe Chiantia ha reso noto che è salito a 16 il numero delle persone positive a Riesi.

Il primo cittadino riesino ha reso noto che <E’ pervenuta dall’ASP la conferma di un nuovo positivo asintomatico nel nostro territorio; un altro soggetto risulta essere Positivo come da Certificazione di Laboratorio privato, lo stesso risulta essere sintomatico ma in buone condizioni ed in quarantena domiciliare”.

Pertanto, la situazione COVID-19 vede la presenza di 16 casi a Riesi di cui 4 sintomatici e 12 asintomatici.