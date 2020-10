Promozione. Sconfitta casalinga 1-2 per il Cusn Città di Caltanissetta. Non basta la prodezza di Sammartino.

Nel campionato di Promozione, rinviata la gara tra Partinicaudace e MasterPro, a tenere banco è stato il big match tra Cusn Città di Caltanissetta e Resuttana San Lorenzo.

Hanno vinto i palermitani 1-2 una partita nella quale il Cusn Città di Caltanissetta ha lottato parecchio contro una compagine più tecnica che nell’ultimo quarto d’ora ha praticamente portato il match dalla sua parte.

E’ stata una doppietta di Clemente, primo gol su rigore e secondo finalizzazione in area su assist di Costa, a confezionare l’uno – due che ha steso il Cusn Città di Caltanissetta.

Bella ma inutile nell’economia del risultato finale la rete di Sammartino che ha addolcito l’amara pillola della sconfitta alla squadra di Alessio Sferrazza. In ogni caso, una sfida dalla quale il Cusn Città di Caltanissetta non esce certamente ridimensionato, ma una sconfitta contro un avversario che in campo ha dimostrato, alla distanza, di averne di più.

Il Cusn Città di Caltanissetta, alla seconda sconfitta consecutiva, resta fermo a quota 10 in classifica nel girone A di Promozione.