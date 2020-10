Nel nisseno: sequestrati 6 quintali di pesce, raffica di multe

Sei quintali di pesce, malamente conservato e di dubbia tracciabilita’, sono stati confiscati dalla guardia costiera di Gela durante una serie di controlli effettuati nelle pescherie in provincia di Caltanissetta per impedire frodi alimentari, a tutela della salute dei consumatori; notificate cinque sanzioni amministrative per 6.500 euro.

Le ispezioni sono state effettuate dai militari della capitaneria di porto gelese in collaborazione con il 12 centro di controllo della direzione marittima di Palermo e il servizio di veterinaria dell’Asp2 del capoluogo nisseno.