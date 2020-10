Nasce “il Fatto dei Piccoli”: l’informazione per i più piccini

Ma cosa significa veramente informarsi? Come e dove cercare le notizie? Come “metterle insieme”? Questo è il lavoro del giornalista. Il Fatto Nisseno propone un progetto rivolto ai bambini che possa stimolare loro la voglia di informarsi e contribuisca allo sviluppo di una personale capacità critica. Nasce “il Fatto dei Piccoli”

La consapevolezza è fondamento per un futuro migliore. Il Fatto dei Piccoli è rivolto a bambini e ragazzi, dalle scuole elementari alle medie. Vogliamo che ogni bambino di questa città possa diventare un “giornalista in erba”. Scopo di questo progetto è mettere il bambino in primo piano aiutandolo a crescere in modo sereno e dandogli continui stimoli per valorizzare il suo operato e potenziare la sua autostima.

I bambini, futuro di domani, hanno bisogno di crescere in modo sereno e possibilmente pieno di stimoli positivi e creativi. Sono il nostro futuro: teniamoceli stretti cercando di far vedere e vivere loro una realtà più serena. In questo modo raccoglieremo i frutti. I bambini di oggi hanno bisogno di credere in se stessi, nelle proprie capacità ma soprattutto nelle proprie potenzialità: diamo loro fiducia.

I bambini di oggi hanno bisogno di dimostrazioni concrete: le parole non bastano più… occorrono i fatti: fatti dei piccoli. Un invito quindi a valorizzare questo progetto promuovendolo a 360° affinché il bambino si senta sempre più l’artefice di qualcosa di grande che lo fa grande. Avranno la possibilità di scrivere articoli, fare interviste, correggere bozze, commentare testi e fatti, viaggiare in cerca di notizie.

Il Fatto dei Piccoli ha bisogno dell’aiuto, dei contributi, delle idee, delle emozioni dei nostri piccoli lettori. Raccontateci delle vostre scuole, dei vostri successi nello sport o nello studio, delle vostre idee per rendere migliori la città, fate gli auguri ai vostri amici, scrivete alla “vostra” e-mail: redazione@ilfattodeipiccoli.it