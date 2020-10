Musumeci contro i Regionali, Siad-Cisal: “Dopo il flop del click day, farebbe meglio a tacere”

“Il Governatore Musumeci torna a scagliarsi contro i dipendenti della Regione Siciliana, definendoli ‘inutili’ e ribadendo le frasi offensive dei mesi scorsi contro le quali abbiamo già sporto querela. Sorprende però che a fare la predica sia proprio il capo di un Governo che è riuscito, lui sì, a danneggiare le imprese siciliane con il flop del click day e della cassa integrazione: non ci risulta nessuno si sia dimesso, quindi farebbe meglio a tacere”.

Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal,

commentando le dichiarazioni di Musumeci durante l’intervento

all’Innovation Days de Il Sole 24 Ore.

“Vorremmo ricordare a Musumeci – continuano Badagliacca e Lo Curto –

che non ha rispettato nemmeno uno degli impegni presi coi dipendenti,

che ha fatto rientrare tutti in ufficio in barba alle restrizioni

anti-Covid di cui poi chiede il rispetto ai siciliani e che si

attendono ancora i soldi promessi in Finanziaria e rimasti lettera

morta. Musumeci vuole rendere efficiente la Regione? Inizi dal suo

Governo”.