Mussomeli, riqualificazione Campo Sportivo : Inoltrata richiesta finanziamento

MUSSOMELI – E’ stato presentata ieri la richiesta di finanziamento per la riqualificazione del campo sportivo “Nino Caltagirone”, partecipando al Bando “Sport e periferie 2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La richiesta di finanziamento è corredata di un progetto esecutivo finalizzato ai lavori di riqualificazione, miglioramento e rifacimento in erba sintetica del campo sportivo di Viale Olimpia per un importo complessivo di € 850.000,00. “E’ servito dunque il lavoro fatto alcuni mesi fa dalla nostra amministrazione – commenta il sindaco Ctania – che ha predisposto il progetto esecutivo proprio in attesa dell’uscita di questo bando. Siamo fiduciosi che la bontà progettuale messa in campo e la dotazione finanziaria prevista (circa 140 milioni di euro) possano consentire a questa amministrazione di dotare finalmente Mussomeli di un impianto sportivo moderno ed efficiente. Esprimo, dunque, piena soddisfazione per questa ulteriore progettualità portata avanti dalla nostra Amministrazione e ringrazio il nostro ufficio tecnico e i miei assessori (Toti Nigrelli – Assessore ai Lavori Pubblici e Seby Lo Conte – Assessore allo Sport) per l’importante lavoro fatto”.