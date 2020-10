Mussomeli, mega torta per festeggiare il bis di Catania

Così ieri Seby Lo Conte, assessore de-

signato e secondo degli eletti come

consigliere dall’alto delle sue 1.037

preferente, numeri da record, supe-

rati soltanto dall’incredibile exploit

della new entry Josella Schifano che

con 1.051 preferenze ha sbaragliato la

concorrenza e segna un arduo record

da battere per il futuro di ogni candi-

dato al Consiglio comunale.

Sempre lunedì, sull’onda dell’eufo –

ria, il sindaco Catania ha improvvisa-

to un comizio/ringraziamento affac-

ciandosi dal balcone posto al primo

piano della sede del proprio comitato

elettorale, ubicato nella centralissima

via Palermo. E stamani sarà proclama-

to sindaco per il suo trionfale secondo

mandato. Come assessori ha indicato:

Daniele Frangiamore, Seby Lo Conte,

Toti Nigrelli (vicesindaco) Michele

Spoto e Jessica Valenza.

Questi gli 11 consiglieri eletti della

sua lista, “Mussomeli Crea”: Josella

Schifano 1.051 voti, Seby Lo Conte

1.037, Jessica Valenza 668, Calogero

Misuraca 540, Adriana Sorce 530, Sa-

verio Sciarrino 511, Gianluca Nigrelli

509, Salvatore Castiglione 440, Rosa-

lia Morreale 430, Vincenzo Vullo 400,

Pasquale Mistretta 394.

Questi i 5 consiglieri eletti della lista

“Noi per Mussomeli”: Pino Sorce 2.130

voti, Enzo Munì 566, Giusy Mantio

462, Eugenia Costanzo 353, Ruggero

Mancino, 343.

Ieri il comitato elettorale di Giusep-

pe Catania ha diffuso una nota stam-

pa: “E’ una Mussomeli nuova quella

che apre gli occhi e si risveglia all’in –

domani delle elezioni amministrati-

ve; una Mussomeli che ha scelto con il

cuore e con la mente, dimostrando

forte senso di responsabilità e una

grande capacità di discernimento tra

le promesse e i fatti, le parole e i nume-

ri. Come affermato dal sindaco, con

l’emozione e la soddisfazione di chi

viene scelto per la seconda volta e rie-

letto dai suoi concittadini, Mussomeli

scrive a partire da oggi una nuova pa-

gina nel libro della sua storia. Una pa-

gina ricca di passione, di determina-

zione, di dedizione fatta di grande

competenza, ma soprattutto una pa-

gina animata da un profondo amore

per la propria comunità.”

E più avanti: “Le preferenze per il

nostro sindaco e per la sua squadra, e-

spressione di voto consapevole, sono

cadute come pioggia lì dove serviva

l’acqua; la macchina amministrativa

adesso può partire, con una guida più

motivata che mai”.



ROBERTO MISTR