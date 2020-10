Mussomeli, l’antica tabella delle partenze per gli Stati Uniti. L’intervista a Pierre Amico (IL VIDEO)

MUSSOMELI – La tabella murale, quasi divorata dalla ruggine, ignorata per tanto tempo dai passanti di Piazzale Concordato – e collocata di fronte la “banca di li parrini”, è stata, da tempo, il pallino del cantante mussomelese Pier Amico che ha interessato anche l’amministrazione Catania al suo recupero, considerata fa funzione e l’utilità esercitata, con la sua istallazione, anticamente, per la comunicazione al territorio, proprio nel periodo dell’emigrazione. “ Sono passate tante persone da questa strada – dice il cantante Pierre Amico e nessuno ha mai capito l’importanza di questo straordinario antico strumento di comunicazione, quale è risultata la tabella delle partenze dei mussomelesi alla volta degli Stati Uniti e per l’Australia in cerca di fortuna, lasciando a casa il resto della famiglia e a cui facevano pervenire le “rimesse” per il loro sostentamento e contribuendo alla crescita economica del territorio”. La tabella, presa in consegna per il suo restauro, dovrebbe essere riconsegnata e dovrebbe trovare, successivamente, posto presso l’Antiquarium del prestigioso Palazzo Sgadari”. “ E poi, continua Amico, perché non organizzare un convegno sull’emigrazione, facendo intervenire magari qualcuno dei tanti emigrati o loro rappresentanti per fare raccontare le avventure di quel periodo, allorquando a Mussomeli, ed altrove, c’era povertà assoluta”? Pier Amico ci spera.