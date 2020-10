Mussomeli, in contrada Polizzello realizzazione impianto fotovoltaico 5 megawatt

MUSSOMELI – Il sindaco Catania, in una nota, comunica che “l’amministratore unico di ACEA Solar srl, società del gruppo ACEA SpA con sede a Roma, mi ha informato che a breve verrà realizzato un investimento a Mussomeli, in c.da Polizzello. finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5 megawatt su una superficie di circa 12 ettari di terreno agricolo. Sono particolarmente soddisfatto di apprendere questa notizia direttamente dalla viva voce dell’amministratore unico di ACEA Solar in quanto questo fatto rappresentata l’ennesima dimostrazione che l’azione di attrazione di investimenti nel nostro territorio è divenuta estremamente efficace. L’impianto, del valore di circa 5 milioni di euro, verrà realizzato con tecnologie innovative ad inseguimento solare e tutto l’indotto lavorativo sarà affidato ad imprese locali (dalla realizzazione dell’impianto, alla manutenzione elettrica, la manutenzione del terreno e della vegetazione arborea del perimetro dell’impianto, nonché la guardiania). Peraltro, da questo investimento possono avviarsi ulteriori ed importanti accordi di collaborazione con una società leader nel settore della gestione dei rifiuti e dell’efficientamento idrico ed energetico”.