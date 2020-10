Mussomeli, consiglio comunale del 29 Ottobre. (IL VIDEO)

MUSSOMELI – Si è svolto, ieri pomeriggio, in seduta urgente, presso l’Aula consiliare “Francesca Sorce”, il consiglio comunale che ha discusso e trattato l’intero ordine del giorno provvedendo alla surroga consigliere Silvana Castiglione e al giuramento della stessa e di Enzo Vullo, alla nomina della Commissione elettorale nelle persone di Morreale Rosalia, Castiglione Salvatore, Mantio Giusy membri effettivi; Sorce Adriana, Misuraca Calogero e Munì Enzo membri supplenti. Da sittilineare che è stato approvato all’unanimità, maggioranza e minoranza, l’ultimo punto all’ordine del giorno: “Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggetto a condizione sospensiva ai fini dell’IMU 2020 – TARI 2020 – TOSAP 2020 – Imposta pubblicità -art.11 L.R. n.9/2020:Fondo perequativo degli Enti locali”. A tale riguardo, così sul social, un avviso istituzionale del sindaco Catania è stato comunicato: “Approvazione aiuto in favore di attività produttive di Mussomeli . E’ stato approvato un sostanzioso aiuto economico pari a 482 mila euro in favore di operatori economici, enti e associazioni che, a seguito dell’emanazione dei vari DPCM nazionali, sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 nel corso del 2020. L’aiuto economico è stato previsto grazie al riconoscimento, da parte della Regione Siciliana, di una quota di pari importo assegnata al Comune di Mussomeli, a valere su un apposito fondo perequativo. L’aiuto, sotto forma di credito di imposta, potrà essere usato dalle attività produttive con sede a Mussomeli per le seguenti finalità: – Riduzione della TARI (Tassa sui Rifiuti) pari al 75% in favore dei gestori delle attività economiche (utenze non domestiche) di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività; – Riduzione dell’IMU pari a 9/12simi in favore dei gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività per cespite immobiliare di categorie C1, C3 e D, o immobili utilizzati in via esclusiva come studi professionali; – Riduzione della TOSAP (Tassa occupazione suolo pubblico) pari a 9/12simi in favore dei gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività; – Riduzione della Imposta di Pubblicità pari a 9/12simi in favore dei gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. di chiusura attività. Il credito di Imposta riconosciuto, sarà compensato con eventuali pendenze precedenti riferite ai tributi comunali o, in assenza, con l’imposta dovuta per l’anno 2021. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, di apposita istanza entro il 31/03/2021. Certamente si tratta di un piccolo segnale per sostenere ed incoraggiare tutti i nostri imprenditori e per dare un segnale di vicinanza da parte del Comune di Mussomeli, in attesa e con l’auspicio che questa pandemia passi il prima possibile e consenta a tutte le attività di riprendere a regime. Voglio ringraziare gli uffici e tutti i consiglieri comunali della lista Mussomeli Crea a mio supporto ed i consiglieri comunali di minoranza per la loro collaborazione e per il loro voto favorevole, espresso all’unanimità”.