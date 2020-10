Motivi per acquistare Bitcoin oggi

Non sarebbe un’esagerazione dire che lo scambio di Bitcoin nel mondo e ogni trader di Bitcoin sarà sicuramente accettato in quanto è il futuro del denaro. Bitcoin diventerà la valuta globale prima in quanto ha la privacy dei giorni nostri e affronta tutti i problemi relativi alla sicurezza e anche i casi fraudolenti.

Poiché non limita l’acquirente o il venditore a eseguire transazioni come le istituzioni finanziarie o le banche, la maggior parte delle persone ha già iniziato a utilizzare Bitcoin e il mondo presto vedrà la valuta convenzionale diventare obsoleta. Tenendo a mente tutte queste cose è bene se inizi a investire in Bitcoin oggi.

È totalmente una nuova asset class

Il mondo conosce già la terminologia di azioni, obbligazioni, azioni e altri beni rispetto al settore immobiliare, ecc … Ma la maggior parte di loro è completamente nuova per il Bitcoin e la tecnologia che è coinvolta.

Poiché molte persone non hanno visibilità in questo particolare bitcoin era , diventa facile per te realizzare molti profitti se inizi a investire in esso oggi. Secondo il rapporto di alcune ricerche condotte da esperti finanziari, Bitcoin dominerà nel prossimo futuro.

È indipendente dagli altri mercati

Anche se finisci per acquistare azioni o obbligazioni da una qualsiasi delle organizzazioni, dipende completamente dalle prestazioni dell’organizzazione o dell’azienda attraverso la quale hai acquistato.

Ma se dai un’occhiata ai Bitcoin rimangono intatti anche se il mercato azionario crolla. Bisogna capire che l’ascesa dei Bitcoin è avvenuta per far fronte al crollo del mercato azionario. Pertanto molti utenti in questi giorni hanno iniziato a fare uso di Bitcoin poiché c’è meno rischio da gestire rispetto ad altri settori di trading.

Ha molto valore di negozio

Ci sono molti consulenti per gli investimenti ed esperti finanziari che confrontano la criptovaluta con l’oro ed è fatto per un motivo. Il valore di Bitcoin non si riduce anche mentre sono memorizzati nel tuo portafoglio Bitcoin. Non è controllata da nessuna delle autorità governative degli istituti finanziari. È un’entità a sé stante e ha un proprio valore in quanto è una valuta globale ed è accettabile ovunque. Inoltre, quando si guarda al processo di mining di Bitcoin, non è così semplice e non è nemmeno facilmente disponibile e questo è un altro motivo per cui il valore di Bitcoin è davvero alto.

Nessuno può confiscare bitcoin

È il tuo portafoglio Bitcoin e hai tutta l’autorità per accumulare tutte le monete che desideri senza spaventarti di alcun ente governativo o organizzazione finanziaria che confisca senza alcun preavviso.

È molto probabile che queste cose accadano se hai un’enorme quantità di denaro immagazzinato nei tuoi conti bancari e le banche possono agire rapidamente su questo con il minimo avvertimento. Poiché la tecnologia Bitcoin è completamente decentralizzata e non ci sono enti governativi o istituti finanziari coinvolti nel controllo, puoi tenere le chiavi del tuo portafoglio Bitcoin senza alcun timore.

Crescita iper delle infrastrutture

Inizialmente Bitcoin era stato creato solo per anarchici economici, ma nel mondo di oggi ci sono molte multinazionali che si stanno facendo avanti per integrare i loro prodotti con le soluzioni Bitcoin. Questa iper crescita nell’infrastruttura aiuterà anche altri a sperimentare con Bitcoin e la tecnologia blockchain



È un tasso del miele

Bitcoin non è controllato da nessuno ed è un’entità a sé stante. È una rete peer to peer senza organi di governo che è universalmente accettata. È libero da tutte le restrizioni imposte dal governo; regole e regolamenti bancari imposti alle valute convenzionali. Bitcoin è quasi simile alla forza della natura ed è di per sé o di un nuovo sistema finanziario e aiuta ognuno a raggiungere la libertà economica che desidera.

Questi sono alcuni dei motivi per cui è necessario investire in Bitcoin oggi e iniziare a imparare come fare trading utilizzando queste valute digitali e ottenere la libertà economica che hai sempre sognato.