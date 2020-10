Le tessere e il mosaico: “Il Mistero cristiano” di don Salvatore Callari

Don Salvatore Callari

Ancora una tessera per il nostro mosaico. Come credo di aver dimostrato il mio intendimento è parlare di qualcosa di utile alla vita cristiana. Cerco di intuire quali possono essere le verità e gli aspetti delle virtù del vivere cristiano., e illustrarle brevemente . E’ essenziale per la vita della Chiesa e di tutti i fedeli la conoscenza del MISTERO CRISTIANO e viverlo concretamente con umile e sincera testimonianza. La espressione è bellissima e assai densa di significato e di memorie. Ora il Mistero cristiano si conosce e si vive attraverso e con la liturgia. La riflessione di oggi è sulla LITURGIA che è fondamentale sia per l’aspetto biblico, teologico, ascetico, e devozionale, sia per la missione della Chiesa nella sua espressione più solenne, sia nel vivere quotidiano. Con l’espressione, Mistero Cristiano vogliamo intendere tutto ciò che è “stato Cristo nella sua esistenza terrena”, quello che ha fatto e quello che continua a fare vivendo nella gloria del cielo. Tutto questo viene vissuto dai fedeli cristiani e attuato nella liturgia ; La liturgia consente la conoscenza della fede sotto il profilo teologico, della morale che regge i costumi, alla luce di quanto viene anche tramandato dalla Tradizione. Il substrato fondamentale è la S. Scrittura, la testimonianza dei Santi Padri, cioè i santi e pastori dei primi secoli cristiani, e, con la forza della attualità, dal magistero della Chiesa. Come ben si comprende non si può fare a meno della liturgia che ci offre la salvezza, la redenzione operata da Cristo e dallo Spirito Santo. La salvezza di Cristo arriva agli uomini attraverso le azioni della Chiesa, cioè le azioni liturgiche. Non tutti i cristiani conoscono anche la sola parola e tanto meno ne conoscono la densità di contenuto e di significato. Eppure in qualche modo, materialmente, la vivono senza vera consapevolezza. Vediamo, quasi nel dettaglio la situazione ai nostri tempi : I Sacramenti, (Battesimo, Cresima, Matrimonio , e Unzione degli Infermi). C’è veramente fede o appariscenza mondana ? E’ pietoso constatare con quale spirito si celebrano, e si vivono, (anzi non si vivono) . La confessione che ci prepara al Mistero Cristiano, per eccellenza, all’incontro con Gesù presente nella Eucaristia, che viene ignorata , che uso se ne fa ? Eppure un genuino rapporto con Dio si attua nell’operato della Liturgia che ci fa accostare alla Bibbia, ai Profeti, ai Salmi, alla preghiera, all’ascolto della Parola del Vangelo . Il Concilio ci dice : “la Liturgia è il culmine verso cui tende ogni azione della Chiesa e dei cristiani, ed è anche la fonte da cui promana tutta l’efficacia della missione della Chiesa”. Come si può ben comprendere non è discorso intellettualistico, o accademico, ma estremamente vitale per una fede sicura e matura.