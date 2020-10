L’apertura del Papa sulle unioni civili. Salvini: “Mi interessa che i bimbi abbiano mamma e papà”

Rispetto le parole del Santo Padre e non mi permetto di commentarle: a me interessa che non ci vadano di mezzo i bambini che abbiano una mamma e un papa’, che vengano adottati da una mamma e un papa’. Poi la sera ognuno faccia quello che vuole”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, a Stasera Italia su Rete 4, commentando l’intervento del Papa a favore di una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.