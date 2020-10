“Immuni”, scaricare l’app anti-contagio per battere il virus

Torna l’invito da parte del governo a scaricare Immuni, l’applicazione di tracciamento per individuare prontamente i nuovi casi di positività ed evitare ulteriori focolai. Col rischio sempre più concreto di una seconda ondata, l’utilizzo dell’app resta fondamentale: più persone la usano, più è facile spezzare la catena del contagio.

Gratuita e volontaria – Le regole chiave sono sempre le stesse: usare la mascherina, rispettare il distanziamento e lavarsi spesso le mani. Ma anche la tecnologia diventa essenziale per scongiurare una nuova emergenza. Immuni è scaricabile su base volontaria ed è gratuita. Quando si è stati a contatto con un positivo che a sua volta ha scaricato l’app, arriva una notifica che informa del rischio. In questo modo è possibile isolarsi per proteggere se stessi e gli altri.

Sicura e anonima – Non ci sono rischi per la privacy: ogni utente è identificato con un codice crittografato, senza nome e geolocalizzazione, e i telefoni comunicano tramite il sistema bluetooth. L’app è scaricabile sia con Apple che con il sistema Android. Ad oggi i download sono stati quasi 7 milioni: tanti ma non ancora sufficienti per massimizzare l’efficienza del sistema di tracciamento.