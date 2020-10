Guerreiro vince la tappa 9 del Giro d’Italia, Almeida ancora in Maglia Rosa

Ruben Guerreiro ha regalato la seconda vittoria di tappa in questa edizione della Corsa Rosa all’EF Pro Cycling. Il portoghese ha regolato il compagno di fuga Jonathan Castroviejo (Team Ineos Grenadiers) sul traguardo in salita di Roccaraso (Aremogna). Con questo successo Guerreiro indossa la Maglia Azzurra mentre il suo connazionale, Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), conserva la Maglia Rosa nonostante abbia perso 18 secondi nei confronti di Wilco Kelderman (Team Sunweb), adesso secondo della generale.



LE PILLOLE STATISTICHE

Ruben Guerreiro è il secondo portoghese vincitore al Giro d’Italia dopo Acacio da Silva (5 tappe dal 1985 al 1989).

Joao Almeida è diventato il corridore portoghese con il maggior numero di giorni in testa a un grande giro (7), davanti ad Acacio Da Silva (4 al Tour e 2 al Giro) e Joaquim Agostinho (5 alla Vuelta).

Primo podio di tappa al Giro per Castroviejo e secondo podio per Mikkel Bjerg dopo il 3° posto nella cronometro di Palermo.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) – 208 km in 5h41’20”, media 36.563 km/h

2 – Jonathan Castroviejo (Team Ineos Grenadiers) a 8”

3 – Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) a 58″



CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 30”

3 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 39”

4 – Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling Team) a 53″

5 – Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo) a 57″

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step), indossata da Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Ruben Guerreiro: “Per me questo successo significa tantissimo, sono solo al mio secondo grande giro. Dopo una partenza a tutta ero felice già di essere entrato nella fuga. Castroviejo si è dimostrato il più forte nei tratti pianeggianti, quindi sapevo di dover risparmiare un po’ di energia per provare a batterlo all’ultimo chilometro. Joao Almeida è come un fratello per me. Abbiamo corso entrambi per la squadra di Axel Merckx. È fantastico per il nostro paese ottenere successi di tappe e portare le Maglie Azzurra e Rosa al Giro d’Italia”.

La Maglia Rosa João Almeida: “Ero pronto al peggio, anche perdere la Maglia Rosa. Ho sofferto molto ma ho lottato per i miei compagni di squadra perché anche oggi hanno fatto un lavoro incredibile per me. Voglio continuare a dare il massimo per la mia squadra e per il mio paese, il Portogallo. Se devo festeggiare qualcosa con Ruben Guerreiro, sarà dopo il Giro perché per ora restiamo concentrati sulla corsa”.