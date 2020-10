Gela: partoriente e assistente positive al Covid 19

Una partoriente e la sua assistente sono risultate positive al Covid-19 mentre si trovavano nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela.

Le due donne ora si trovano ricoverate nel reparto di Malattie infettive della stessa struttura ospedaliera. Le due donne, quando sono entrate in ospedale erano risultate negative al tampone molecolare; poi, la positivita’. Questa mattina, per evitare ulteriori contagi in corsia, sono stati disposti i tamponi per tutti gli operatori sanitari, pazienti ed assistenti.

Quello delle ultime ore e’ il secondo caso caso che si registra nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Il primo e’ stato un ostetrico di Mazzarino che e’ asintomatico.