Economia. Sunseri e Varrica (M5S): “Transizione Riscossione Sicilia ad Agenzia delle Entrate sia efficace e veloce”

Prosegue l’iter politico amministrativo per mettere appunto la transizione di Riscossione Sicilia all’Agenzia delle Entrate. Oggi il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri insieme al deputato nazionale Adriano Varrica hanno incontrato il presidente Vito Branca per individuare la migliore strategia organizzativa per l’assorbimento delle funzioni con particolare attenzione al futuro occupazionale del personale di Riscossione Sicilia.

“Stiamo lavorando – spiegano i deputati – per definire entro l’anno il transito di Riscossione Sicilia ad Agenzia delle entrate. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di completare i passaggi necessari per inserire la norma nazionale nella prossima legge di bilancio. Dobbiamo garantire un servizio pubblico all’altezza della situazione e mettere i lavoratori nelle condizioni di operare con serenità ed efficienza. Abbiamo un governo nazionale attento alla situazione siciliana e siamo certi non vi saranno stravolgimenti ma anzi un miglioramento del servizio a tutto vantaggio dei cittadini”. Nella prossima settimana Sunseri e Varrica incontreranno i sindacati per trovare soluzioni utili per assicurare il destino occupazionale dei lavoratori.