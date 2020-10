Covid19, nel nisseno oggi solo 8 positivi, 3 sono di Caltanissetta

In leggero calo i positivi al Covid19 di oggi in provincia di Caktanissetta, ecco l’aggiornamento quotidiano dell’Asp di Caltanissetta: nelle ultime 24 ore riscontro di 8 pazienti positivi al SARS Cov-2 in isolamento domiciliare: 3 di Caltanissetta, 3 di Gela e 2 di Niscemi. Ricoverato presso la UOC Malattie Infettive 1 paziente di Gela già in isolamento domiciliare. Trasferito dalla stessa UOC 1 paziente in Rianimazione, dove in data odierna è deceduto 1 paziente di Gela.