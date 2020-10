Covid, ministro Lamorgese: “Locali con tavoli troppo vicini, serve responsabilità da parte di tutti”

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla situazione del Covid-19 in Italia ha rilevato che “il momento e’ sicuramente difficile e le forze di Polizia hanno dimostrato nei mesi trascorsi una grande capacita’ di controllo. Adesso – ha continuato l’esponente dell’esecutivo, ospite a ‘Il caffe’ della domenica’, su Radio24 – e’ il momento della responsabilita’ da parte di tutti. Anche da parte degli esercenti ci vuole senso di responsabilita’, penso al distanziamento tra i tavolini ad esempio. Ieri ho visto casi di locali con tavoli troppo vicini. Questa – ha concluso LAMORGESE – e’ una battaglia che dobbiamo vincere tutti quanti insieme, operando ciascuno per il proprio ambito di competenza”.