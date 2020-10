Coronavirus, premier Conte: “Impossibile tutelare economia trascurando salute”

“La pandemia e’ ancora in corso. La curva epidemiologica proprio in questi ultimi giorni sta segnando un innalzamento dei contagi. Dobbiamo per questo mantenere altissima la soglia dell’attenzione e continuare a essere rigorosi nei nostri comportamenti.

Non possiamo abbassare la guardia e abbandonarci alla tentazione di allentare l’impegno per contrastare il Covid”. Lo scrive il premier Giuseppe CONTE in un lungo intervento sul Riformista Economia. “Dobbiamo continuare a mantenere solida la convinzione che e’ impossibile tutelare il motore della nostra economia senza prima salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini”, aggiunge.