Coronavirus, ministro Lamorgese: “Nessun rischio dall’arrivo dei migranti”

“Non sono i migranti a portare il Covid, i numeri non sono preoccupanti in relazione ai dati generali sul territorio italiano”. Lo ha detto il ministro degli Interni Luciana LAMORGESE al Caffe’ della domenica a Radio24. “Abbiamo inviato militari in Sicilia non per il Covid ma perche’ gli arrivi erano tanti e la Sicilia sopportava un peso notevolissimo – ha spiegato LAMORGESE -. Dagli ultimi dati provenienti dalle strutture di prima accoglienza sappiamo che delle 56 mila persone presenti solo il 2,7% e’ positivo. L’attenzione del Governo e’ comunque costante, facciamo tamponi agli arrivi e abbiamo predisposto navi per le quarante