Coronavirus, Giro d’Italia: effettuati test a squadre e staff, nessun positivo

RCS Sport, in accordo con l’UCI (Union Cycliste Internationale) e con le squadre al Giro d’Italia, ha sottoposto queste ultime ad ulteriori controlli antigenici, al fine di rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo UCI, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute.

E’ quanto comunica Rcs Sport e l’Uci in merito ai risultati dei test effettuati tra il 15 e 16 ottobre. Nell’eventualità di un risultato positivo del test antigenico, il protocollo prevede che venga eseguito un test PCR per convalidare il risultato. Sono stati effettuati 512 test: nessun corridore è risultato positivo al Covid-19; nessun membro dello staff delle squadre è risultato positivo al Covid-19. In linea con il protocollo UCI, nel secondo giorno di riposo del 19 ottobre verrà eseguita una nuova serie di test di controllo