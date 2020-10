Campofranco. Consegnati i lavori alla Casa del Fanciullo.

L’amministrazione comunale, con l’ing. Salvatore Di Giuseppe responsabile dell’area Tecnica che ha seguito dall’inizio alla fine tutto l’iter del finanziamento di circa 800 mila euro da parte della Regione Sicilia con fondi europei, per tutti i lavori come da progetto, ha ultimato gli stessi consegnandoli in data 21 Luglio 2020.

A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza: “A primo impatto può sembrare una notizia data “in ritardo”, ma mi è sembrato opportuno pubblicarla adesso a seguito delle continue domande fattemi da nostri concittadini che “in un modo o nell’altro” sono “interessati” all’apertura della casa di riposo per anziani”.

I lavori sono consistiti nella trasformazione di un’ala del primo piano che nel passato ospitava l’orfanotrofio in centro servizi socio-assistenziale, appunto casa di cura per anziani che la cooperativa “AGAPE”, di Campofranco, ha avuto in gestione dalla Curia Vescovile di Caltanissetta.

“E’ un’opera che porterà benefici a tutta Campofranco – ha detto il sindaco – ai circa 20 anziani che saranno ospiti della struttura e al personale che ci lavorerà. Sindaco e amministrazione saranno sempre vicini alla cooperativa e ne supporteremo tutte le attività, quando verremo coinvolti e chiamati in causa. Confidiamo nella organizzazione e professionalità di ogni singolo componente la cooperativa per questa importante iniziativa”.