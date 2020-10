Campofranco. Avviato il servizio di assistenza alla comunicazione per gli alunni diversamente abili nelle scuole.

CAMPOFRANCO. Con l’inizio delle attività didattiche a scuola, comincia in contemporanea il servizio di assistenza alla comunicazione per gli alunni diversamente abili inseriti nella scuola materna, elementare e media.

L’iniziativa, curata dall’assessore alle Politiche Sociali Franca Zarbo, interesserà per 12 ore settimanali la scuola materna, e per 15 ore ciascuna la scuola elementare e media. Il servizio è stato affidato alla cooperativa Rinascita di Campofranco che presenta al suo interno le figure professionali.

L’Assistente alla comunicazione è un operatore socio-educativo con funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. Pur non essendo prevista una normativa specifica, il personale impiegato all’interno di questa tipologia di servizi normalmente è in possesso dei requisiti professionali, con formazione specifica.

In alcuni casi è previsto che l’operatore sia in possesso di specifiche competenze, quali la conoscenza della LIS (Lingua Italiana dei Segni) o del Braille (codice per ciechi).