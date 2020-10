Campofranco. Al via i lavori in via Arena.

CAMPOFRANCO. Come preventivato e come annunciato qualche giorno fa, sono cominciati stamattina, sotto la direzione dell’architetto Vincenzo Lo Curcio, i lavori di ammodernamento e rifacimento della pavimentazione e messa in sicurezza della via Arena e della via Lo Re, nodo strategico, anch’esse, della circolazione stradale nella parte bassa del paese.

In pratica è la continuazione di un percorso già cominciato con la via Grappa e con altre strade del centro storico che necessitano di interventi uniformi di questo genere.

La conclusione dei lavori, come da contratto, è prevista per la metà di dicembre ma è intenzione e interesse della parti concludere prima.