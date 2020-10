Caltanissetta, Covid alla Don Milani: maestra positiva, 3 classi in quarantena

Un docente della scuola primaria dell’istituto comprensivo Don Milani di Caltanissetta è risultato positivo al Covid 19.

La maestra era già assente da qualche giorno ma, in via preventiva, alle sue classi sarà chiesta la quarantena cautelativa.

La procedura burocratica è ancora in fase di avvio ma, presumibilmente, saranno predisposti controlli per tutti coloro i quali sono entrati in contatto con l’insegnante.

Il suggerimento già disposto in altri casi dall’ASP rimane quello di quello di limitare al massimo i contatti e informare immediatamente i medici circa la comparsa di sintomi influenzali.

Si tratta del terzo caso dell’istituto comprensivo statale “Don Milani” di Caltanissetta. Nei giorni scorsi sono risultati positivi due fratelli, uno iscritto al plesso “G. Rodari” e uno al “F. Cordova”.