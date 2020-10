Caltanissetta, Antenna: non ci sarà sgombero residenti e il sindaco ordina lavori a “Rai Way”

CALTANISSETTA – Si allontana sempre più (almeno così pare) lo spauracchio della demolizione dell’antenna Rai della collina Sant’Anna che è il simbolo di Caltanissetta mentre è stato definitivamente sospeso lo sgombero delle abitazioni che si trovano nel perimetro attorno all’antenna.

L’ulteriore passo in avanti è stato compiuto con l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Roberto Gambino con la quale è stato imposto alla Rai Way “di effettuare entro 30 giorni la tesatura della coppia egli stralli segnatamente indicati nella comunicazione del 30 settembre 2020” e si ribadisce “la necessità di effettuare le indagini sulla struttura ad esclusione di quelle invasive così come disposto dalla Soprintendenza ai beni culturali con nota del 23.09.2020 n. 6126”.

Ossia quello che il Comune aveva chiesto a Rai Way nel settembre scorso “di fornire una tempistica certa con gli interventi che codesta società intende effettuare per le verifiche delle condizioni degli stralli al fine della loro completa messa in esercizio che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile” rimasto senza risposta. Quindi, al momento se non interverranno fatti nuovi, niente più demolizione totale o parziale dell’an – tenna ma realizzazione di interventi a sostegno della struttura per rafforzarne la stabilità a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Con l’ordinanza del sindaco Gambino è stata decretata inoltre “la sospensione dello sgombero disposto nella ordinanza sindacale n. 11 del 12.03.2020 nei confronti dei residenti ed occupanti anche occasionali degli edifici e relative pertinenze”.

Per cui cessa l’incubo degli abitanti delle costruzioni della zona perimetrale attorno all’antenna di dovere lasciare le proprie case di doversi trasferire altrove che ora possono tirare un sospiro di sollievo Gambino ha così disposto dopo che il prof. Mario Di Paola, già ordinario di meccanica strutturale dell’università di Palermo, ha affermato nella relazione “sullo stato di salute” dell’antenna che gli è stato commissionato, che “non è necessario sgomberare gli edifici circostanti in quanto si esclude il pericolo di collasso immediato”.

E’ comunque una telenovela che si prolunga senza che si intravede quando sarà finalmente posta la parola “fine” perché restano ancora molte cose da chiarire che si spera vengano chiarite e definite al più presto. (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)