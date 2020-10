Avellino, ad Avella il lockdown è solo per i minorenni

Bambini e ragazzi chiusi in casa per ordine del sindaco ad Avella e Quindici, due comuni in provincia di Avellino. Si tratta di una misura presa dalle locali amministrazioni per contenere i contagi da coronavirus, in preoccupante crescita, che sta facendo però molto discutere. Ai minorenni, impegnati con la didattica a distanza, è vietato uscire di casa se non per ragioni di necessità, cioè motivi di salute, e solo se accompagnati dai genitori.

“Non è colpa dei minorenni e qui tutti siamo responsabili, è difficile pensare di tenere chiusi in casa i bambini“, si lamenta una cittadina, che ha una figlia di 10 anni, ai microfoni dell’inviato di “Mattino Cinque”. Ad Avella, paese di circa 7500 abitanti, si contano il triplo dei contagi rispetto a quelli del capoluogo di provincia Avellino.