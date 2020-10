Auto contro moto: feriti due minorenni di Sommatino, uno è grave

Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Sommatino le cause che questa notte, poco prima delle ore 3, hanno determinato lo scontro tra una Fiat Panda (con a bordo due persone) ed una moto Benelli 125. Il sinistro si è verificato sulla ss 190 in Sommatino direzione Riesi: uno scontro frontale che ha scaraventano i due passeggeri, entrambi minorenni e di Sommatino, della moto sul selciato.

I due feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Caltanissetta ed Enna. In particolare, il 17enne ricoverato presso il nosocomio nisseno ed immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico, versa in gravi condizioni. (Foto di repertorio)