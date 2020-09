Risale la curva dei contagi in Sicilia. C’è un nuovo decesso.

Risale, se pur di poco, la curva dei contagi in Sicilia. Sono risultate 33 le persone positive al Covid 19 nell’Isola nelle ultime 24 ore, con 7 casi in più rispetto a ieri. Il dato, che è fornito da parte del Ministero della Salute, comprende anche 5 migranti.

C’è da dire che, rispetto ai giorni scorsi, si registra anche una vittima. Pertanto, alla luce di questo nuovo decesso, il numero complessivo di persone morte per il Covid in Sicilia da quando è scoppiata l’infezione sale a 287.

Complessivamente i casi, da inizio epidemia, sono 4350, di cui 1.152 attualmente positivi, 71 ricoverati in ospedale e 10 in terapia intensiva. Sono invece 2911 i guariti, mentre 1071 sono coloro che si trovano in isolamento domiciliare nelle rispettive abitazioni.