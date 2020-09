L’estumulazione della salma di Aldo Naro per l’autopsia bis: la commozione della manma

SAN CATALDO. Per amore, si soppor-

ta tutto. E’una forza che, coniugata al-

la sete di verità e giustizia, spinge oltre

il dolore del fisico e dell’anima. Tutto

questo traspariva, ieri, dall’incedere e

dal contegno mostrato dai familiari di

Aldo Naro, il giovane medico la cui sal-

ma è stata riesumata al cimitero co-

munale (“blindato” per l’intera matti-

nata) ad oltre cinque anni dalla morte,

avvenuta per mano di assassini nella

discoteca “Goa” di Palermo nel 2015.

Ebbene, papà Rosario, mamma An-

na Maria e la sorella Maria Chiara han-

no rivisto Aldo: su disposizione della

Procura, dopo la riesumazione è stato

richiesto anche il riconoscimento del

corpo. «Più che uno strazio», lo hanno

definito gli stessi congiunti, i quali pe-

rò non hanno battuto ciglio: tutti in-

sieme hanno assistito alla ricognizio-

ne dei resti di Aldo. Al cimitero sono

intervenuti, tra gli altri, il comandan-

te della Compagnia di Caltanissetta

dei Carabinieri, capitano Salvatore

Vilona, autorità sanitarie dell’Asp,

funzionari del Comune, il consulente

di parte di uno degli indagati per l’o-

micidio, gli avv. Salvatore e Gloria Fal-

zone quali legali della famiglia Naro.



Fiori nelle mani di mamma Anna

Maria e della sorella Gabriella; indos-

so la maglia con il volto sorridente del

giovane scomparso ed il messaggio in

voga da cinque anni: «Verità per Aldo

Naro». Mattinata lunghissima, inizia-

ta prima delle 9, con il feretro estumu-

lato dalla cappella di famiglia intorno

alle ore 11 e trasportato poco dopo in

camera mortuaria per dissaldare la

bara e procedere col riconoscimento.

All’uscita, la famiglia Naro non ha

lesinato parole ed emozioni, non sen-

za far trasparire un’evidente commo-

zione: «Il corpo di Aldo è per lo più in-

tegro – le parole di papà Rosario -. Aldo

è sereno e almeno questo, nei limiti

del possibile, dà un po’ di pace. Mia

moglie e mia figlia hanno aspettato

con ansia e con strazio questo mo-

mento, ma avevano anche l’immenso

desiderio di rivedere Aldo. E lui s’è

mantenuto per lo più integro: ciò mi

riporta alla mente santa Eustochia

Smeralda Calafato, religiosa messine-

se il cui corpo a secoli dalla morte è an-

cora incorrotto. Nell’amarezza di que-

sti giorni, ciò mi dà tanta consolazio-

ne. Adesso affrontiamo il viaggio per

Catanzaro: un viaggio doloroso, ma

con la speranza di ricevere giustizia».

Candore nel volto della mamma An-

na Maria, che dolcemente indicava co-

me una farfalla fosse sempre al suo

fianco: per gli antichi, questi insetti e-

rano messaggeri dell’altro mondo,

spiriti che avevano il profumo dei cari

defunti passati oltre. «E’ stato un nuo-

vo incontro con Aldo – le sue parole

dopo una carezza al feretro -. Sembra-

va un santo e ringrazio Dio per la gra-

zia di rivederlo non completamente

deteriorato: è una carezza al cuore. Se

solo ci fosse stato uno di noi familiari

quella notte, non gli sarebbe successo

niente. Io avrei dato la vita per mio fi-

glio: quanta paura e quanta sofferen-

za gli hanno provocato! Manco un ca-

ne dovrebbe provare quel dolore. Ora,

la nostra forza sta nel desiderio che e-

merga la giustizia». Così Maria Chiara:

«Sono molto provata. Era una situa-

zione evitabile, se solo i referti fossero

stati conservati in maniera adeguata.

Noi, comunque, siamo venuti fin qui

perché mio fratello possa avere giu-

stizia e per farlo riposare in pace».