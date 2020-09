Eccellenza. Il derby di Coppa Italia tra Nissa e Sancataldese rinviato al 9 settembre alle 18.

La Nissa Fc ha reso noto che, in attesa della nuova informativa del governo, che regolamenterà l’ingresso dei tifosi negli stadi e chiarirà alcune apparenti antinomie ravvisabili nell’attuale formulazione normativa, di comune accordo con la società Sancataldese, è stato deciso di posticipare il derby di coppa Italia in programma al Tomaselli domenica, a mercoledì 9 settembre alle ore 18.

La società coglie inoltre l’occasione per ringraziare l’avvocato Umberto Ilardo, il quale per l’intera giornata si è impegnato per cercare di fare chiarezza con le autorità competenti sulla vicenda relativa la presenza dei tifosi allo stadio.