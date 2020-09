Coppa Italia. Niente pubblico per Nissa – Sancataldese. La partita sarà trasmessa in diretta facebook dalle 18.

La Nissa Fc, tramite comunicato pubblicato nella sua pagina facebook, ha informato che la partita in programma oggi alle 18 allo stadio di Pian del Lago con la Sancataldese, sarà TRASMESSA IN DIRETTA sulla pagina Facebook ufficiale della società.

Un servizio che si offre a tutti i tifosi, dovendo la gara svolgersi a porte chiuse, in ossequio alle disposizioni del Dpcm del governo. Dunque, niente porte aperte in questo confronto tanto atteso che segna il ritorno in Eccellenza della Nissa dopo diversi anni.

Le due squadre si sono preparate bene al confronto di oggi pomeriggio e, pur senza il fondamentale apporto del pubblico, sono pronte a darsi battaglia nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza.