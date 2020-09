Campofranco. Pubblicato l’avviso per il rimborso del trasporto scolastico.

CAMPOFRANCO. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del comune, a firma congiunta del Responsabile dell’Area Amministrativa Antonio Lo Curcio e dell’assessore alle Politiche Culturali e scolastiche Francesca Di Giovanni, l’avviso riguardante le modalità di rimborso del servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti pendolari per l’anno scolastico 22020/2021 e della modulistica per la richiesta del rimborso.

Secondo le disposizioni della Regione Sicilia, gli studenti dovranno servirsi del mezzo pubblico di linea (autobus o treno) e non è più rimborsabile il costo a coloro che scelgono autonomamente un mezzo di trasporto diverso.

Fermo restando la regolare frequenza scolastica mensile, che viene controllata dalla certificazione trasmessa dagli istituti scolastici, gli studenti dovranno consegnare all’ufficio Affari Generali del nostro comune, gli abbonamenti del servizio pubblico di linea, pena l’esclusione del rimborso che resta comunque subordinato all’assegnazione dei relativi fondi da parte della Regione o delle eventuali disponibilità nel bilancio comunale.