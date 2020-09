Caltanissetta: quest’anno niente processione per San Michele

L’emergenza sanitaria impedirà lo

svolgimento della processione di San

Michele Arcangelo, patrono di Calta-

nissetta, che tradizionalmente av-

viene nel pomeriggio del 29 settem-

bre tra due folte ali di folla e con la

città parata a festa. Salvo deroghe

che devono essere emanate dal ve-

scovo Mario Russotto, infatti, sino

alla fine di ottobre resta in vigore il

decreto emanato dallo stesso capo

della Diocesi con cui si ribadisce la

piena osservanza delle disposizioni

emanate dal Governo nazionale in

materia di prevenzione sanitaria, ri-

badite con un protocollo d’intesa

sottoscritto lo scorso 21 luglio tra il

Ministero dell’Interno e la Confe-

renza Episcopale italiana.

In esso si stabiliscono le regole da

osservare per i riti religiosi sino alla

fine di ottobre. In particolare è speci-

ficato che le processioni esterne alle

chiese sono tutte vietate. Nel decreto

sottoscritto da mons. Russotto si

precisa inoltre che tutte le feste reli-

giose (mariane e patronali) si devono

celebrare soltanto ed esclusivamen-

te in chiesa. «Solo la Santa messa – è

specificato nel documento – even-

tualmente e previa autorizzazione

della Curia Vescovile, può essere ce-

lebrata, nel pieno rispetto delle nor-

me di sicurezza, in un luogo esterno

in un luogo più ampio della chiesa».

Dopo la Settimana Santa di aprile e

dopo le processioni di San Michele

dell’8 maggio (con andata e ritorno

della statua di San Michele dall’omo-

nimo convento di via Sallemi) e del

Corpus Domini, salta un importante

appuntamento religioso particolar-

mente caro ai nisseni. Il 29 settembre

non sarà possibile portare nelle stra-

de del centro storico il simulacro del

Patrono della città, con grave disap-

punto della devotissima popolazione

nissena. «Stiamo valutando cosa fare

spiega il parroco della Cattedrale,

mons. Gaetano Canalella – per ren-

dere onore al Patrono di Caltanisset-

ta e per consentire ai fedeli nisseni di

rinnovare la propria devozione per il

Santo. Certamente il 29 settembre la

processione non avrà svolgimento

perché il divieto delle processioni

resta valido sino alla fine di ottobre.

Dobbiamo restare coerenti con le di-

sposizioni del Governo nazionale e

della Cei, sulla base delle quali il no-

stro vescovo ha fornito ulteriori in-

dicazioni ma senza alcuna deroga».