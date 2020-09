Caltanissetta, “evasione” anomala da casa: si fa arrestare per non stare col padre

Non ne voleva più sapere di restare in casa con il padre nonostante dovesse rimanere agli arresti domiciliari. E nella notte di sabato un giovane di Caltanissetta, Luca Romano, 26 anni, era uscito di casa portandosi dietro il borsone con alcuni vestiti con l’intenzione di farsi beccare e andare in carcere pur di non restare con il genitore, per via di alcune liti tra di loro. E infatti la Polizia lo aveva sorpreso, arrestato e condotto in carcere con l’accusa di evasione, nonostante inizialmente lo stesso pm avesse chiesto i domiciliari, ma Romano stesso aveva detto di preferire una cella del ”Malaspina”.

In ogni caso Romano, dopo due notti trascorse nella struttura di via Messina, ha già lasciato il carcere visto che al termine dell’udienza di convalida – con cui si è aperto il processo per direttissima – il giudice monocratico Giulia Calafiore lo ha rimesso in libertà per l’accusa di evasione, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Giuseppe Dacquì, il quale aveva sostenuto che si trattasse di in caso di lieve entità. Romano, però, dovrà comunque tornare ai domiciliari visto che deve scontare una pena residua per i suoi precedenti; il processo riprenderà tra un mese. (di Vincenzo Pane, fonte La Sicilia)