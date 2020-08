Il sindaco Roberto Gambino: “Andando via, i consiglieri di opposizione sono venuti meno al loro mandato di rappresentanza”

L’abbandono dei lavori on line del consiglio comunale da parte della minoranza consiliare sul tema legato alla rigenerazione della Città, ha fatto registrare la reazione politica del sindaco Roberto Gambino che ha affidato la sua presa di posizione ad un post sulla sua pagina ufficiale di facebook.

Il primo cittadino nisseno ha commentato: “Sono estremamente dispiaciuto e molto amareggiato di quanto è appena accaduto in consiglio comunale. La minoranza è uscita dalla discussione, ha abbandonato i lavori ancor prima di cominciare. L’argomento all’ordine del giorno riguardava la Rigenerazione della città . Avrei desiderato che tutti avessero dato il loro contributo, il consiglio serviva a questo, dare idee, avanzare proposte per migliorare tutti assieme la proposta dell’amministrazione”.

Secondo Gambino: “Credo che andando via i consiglieri di opposizione siano venuti meno al loro mandato di rappresentanza ovvero quello di contribuire alla crescita ed al miglioramento della città. Io non voglio “vetrine” non mi servono, lavoro ogni giorno per provare a dare un futuro possibile a questa città e per fare ciò è necessario il contributo di tutti. Sono molto rammaricato perchè su questi temi le prese di posizione preconcette dettate dagli steccati politici non dovrebbero esistere”.