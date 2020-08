Giuseppe Lupo (Pd): “In Sicilia studenti distanziati in classe ma incollati sui bus, Musumeci sia coerente”.

Posizione critica, quella del capogruppo del PD all’Ars Giuseppe Lupo (nella foto) sulla delicata questione del distaziamento interpersonale dei passeggeri nel trasporto pubblico.

In una nota il capogruppo alla Regione del Pd ha rilevato: “Non ci sarà scuola sicura se Musumeci non revoca l’ordinanza dello scorso 2 luglio che deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico: che senso ha distanziare i ragazzi in classe, quando sugli autobus o sugli scuolabus sono incollati tra di loro?”.

Giuseppe Lupo ha poi concluso: “Il presidente Musumeci dimostri di avere a cuore la salute dei cittadini e degli studenti eviti di lasciare disposizioni incoerenti fra di loro e revochi l’ordinanza garantendo misure di sicurezza sanitaria sui mezzi pubblici”.