Emergenza migranti. L’Anci: “Stato, Regione e Ue intervengano subito.

“Ci auguriamo che il Governo nazionale e il Governo regionale, ciascuno per la propria competenza e in spirito di collaborazione, accolgano l’appello del sindaco di Lampedusa e dei sindaci siciliani per il rispetto del diritto alla vita e alla salute di tutti gli esseri umani”.

Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, che aggiunge: “Il Governo nazionale richiami alle proprie responsabilità l’Unione Europea ancora distratta di fronte al genocidio nel Mediterraneo. Ritardi e disimpegno alimentano morte, violenze, organizzazioni criminali ,violazione dei diritti umani e rigurgiti di intolleranza e razzismo”.