Sopralluogo del vice ministro Cancelleri, al cantiere dell’anello ferroviario di Palermo

Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Giancarlo Cancelleri, venerdì 24 luglio, sarà a Palermo per un incontro al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e per effettuare un sopralluogo al cantiere in via Sicilia, dove è in fase di realizzazione l’anello ferroviario.

In occasione del sopralluogo al cantiere, il vice ministro Cancelleri e i tecnici Rfi illustreranno lo stato di avanzamento dei lavori dell’anello ferroviario del capoluogo siciliano, il cronoprogramma e alcune importanti novità che riguardano il passante ferroviario di Palermo.

Il punto stampa sarà allestito all’ingresso del cantiere di via Sicilia alle ore 12:00.