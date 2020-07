La solidarietà dei sindaci del nisseno al collega Gambino: “Non è il momento della propaganda politica”

Tutti i Sindaci di questo territorio esprimono sentimenti di vicinanza e profonda solidarietà al Sindaco di Caltanissetta che, come accade spesso a chi svolge questo ruolo, è mosso nelle sue azioni quotidiane e nei suoi pensieri notturni dalla costante preoccupazione di tutelare e difendere i propri cittadini da una parte e dall’altra di adempiere ai propri obblighi nella costante ricerca di un contributo fattivo, a fronte di problematiche sociali che coinvolgono tutte le Istituzioni.

L’immigrazione c’è, esiste, non possiamo voltarci dall’altra parte e non basta chiudere la porta di casa nostra e ora più che mai ci coinvolge con il suo carico di difficoltà e di rischio che avvertiamo. Ma al Sindaco spetta il compito di servire anche le Istituzioni e di collaborare con esse e a questo il Sindaco di Caltanissetta con decoro ed enorme responsabilità non si sottrae, mai. Così come sempre abbiamo fatto tutti noi. Possiamo e dobbiamo confidare nell’ordine pubblico e forse dobbiamo riservare la polemica e la propaganda politica ad altri momenti e non a questo.

I Sindaci della Provincia di Caltanissetta