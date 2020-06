Sommatino, Fondo Sport e Periferie Coni: 150mila euro per ristrutturazione campi da tennis

SOMMATINO – In questi giorni è stata effettuata la consegna dei lavori per la ristrutturazione dei campi da tennis, di proprietà Comunale, ubicati all’interno del parco urbano Falcone Borsellino. Il progetto rientra nel programma del Fondo Sport e Periferie del CONI ed è stato finanziato per un ammontare di circa 150.000 euro.

“Abbiamo lavorato per mesi e mesi, insieme agli uffici, agli assessori e all’ASD Circolo Tennis per arrivare a questo risultato. Ringrazio soprattutto per i risultati raggiunti il già assessore allo sport Valentina Morello, presente insieme all’attuale assessore Angela Cocita – dichiara il Sindaco Elisa Carbone – Continua così, in questa significativa fase di ripartenza, l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la nostra comunità.”

Presenti alla consegna oltre al Sindaco, gli assessori Angela Cocita, Stefano Licata, Sofia Crapanzano, il presidente del Circolo Tennis Dott. Angelo Luigi Messina, insieme ad altri associati, il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Roberto Alotta, il direttore dei lavori Ing. Antonino Tricoli, il titolare della ditta COED Soc. Coop. a.r.l. che si è aggiudicata i lavori di ristrutturazione.