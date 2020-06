San Cataldo. La gara per la gestione dei parcheggi a pagamento si farà con offerte al massimo rialzo.

SAN CATALDO. Revocata la determina dirigenziale con la quale era stato precedentemente disposto l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio del Comune di San Cataldo per un periodo di 3 anni con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo di 270.000 euro.

E’ quanto ha fatto la Commissione straordinaria. Tale revoca, come ha spiegato la stessa Commissione, è stata dettata sia dall’esigenza di portare a 2 il numero di anni dell’affidamento del servizio in gestione, sia per il fatto che non sono state trovate offerta attive per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento sulle piattaforme CONSIP e MEPA.

Inoltre il Comune si trova in dissesto di bilancio e i costi per bandire la gara con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono rilevanti. Pertanto, la gara sarà bandita per 2 anni e non 3, e sulla base di offerte al massimo rialzo sull’agio a base d’asta in modo da realizzare un importante risparmio economico per l’ente comunale.