Lite per 50 euro finisce nel sangue nel siracusano: donna uccisa dal convivente

Una donna di 39 anni, Giuseppina Ponte,è stata uccisa in un appartamento a Lentini, in provincia di Siracusa. Secondo i carabinieri ad ucciderla con due colpi di pistola sarebbe stato Antonino Zocco, 82enne, proprietario della casa dove i due da diversi giorni vivevano insieme. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito gli spari. I militari hanno trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue.

Uccisa per il furto di 50 euro Stando a quanto emerso, la donna, Giuseppina Ponte, sarebbe stata uccisa per un presunto furto di 50 euro. La donna da qualche giorno per le sue difficoltà economiche era stata accolta a casa del pensionato, Antonino Zocco, a Lentini.

Zocco si sarebbe accorto che da casa mancava una banconota da 50 euro, e ha accusato la donna di averlo derubato: è nata una violenta lite, poi l’anziano, che ha confessato, ha preso la pistola che deteneva illegalmente e ha fatto fuoco.