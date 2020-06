Lavori progettazione esecutiva “l’intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli – Caltanissetta” Patto per il Sud – CUP J89D16003340001 – CIG 79391455B5 (S.P. 38 Mussomeli – Caltanissetta).

MUSSOMELI – Dal sindaco Catania riceviamo e pubblichiamo: “Quella di ieri, martedì 16 giugno 2020, è da annoverare tra le date storiche per il Comune di Mussomeli. Infatti, proprio ieri, sono stati ufficialmente consegnati, alla società di ingegneria che ha partecipato e si è aggiudicata la gara, i lavori di progettazione esecutiva de “l’intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli – Caltanissetta” – Comune di Mussomeli (CL) – CL_17695_Mussomeli – Patto per il Sud – CUP J89D16003340001 – CIG 79391455B5 (S.P. 38 Mussomeli – Caltanissetta).

Alla consegna dei lavori erano presenti alcuni tecnici della R.P.T. SINTAGMA s.r.l. (ditta mandataria aggiudicataria della gara di progettazione), l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico del comune di Mussomeli Carmelo Alba – RUP del progetto, l’assessore ai lavori pubblici Toti Nigrelli ed il sottoscritto in rappresentanza dell’Amministrazione Comune di Mussomeli.

Entro il mese settembre, così come prevede il capitolato, avremo il progetto esecutivo da mandare in gara al fine di avviare quanto prima i lavori di sistemazione di una arteria così importante per tutti i cittadini del vallone.

L’aggiudicazione della gara era divenuta efficace il 15 giugno scorso – Decreto di aggiudicazione efficace n. 1042 del 15/06/2020.

Ringrazio il Presidente Musumeci ed il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, Maurizio Croce, per l’impegno nel restituire a queste comunità un livello di viabilità degno di questo nome. ( Il Sindaco (Giuseppe Sebastiano Catania)